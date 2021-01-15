Босния вернет Украине подаренную Лаврову икону при одном условии

Икону вывезли из оккупированного Луганска.

Босния пообещала вернуть Украине скандальную икону Святого Николая, если Киев сможет доказать, что искал её раньше. Такое заявление сделал председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сообщает "Европейская правда".

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"Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с Сергеем Лавровым, то я приму это и мы передадим её им", - заявил Додик.

Боснийский премьер утверждает, что Украина эту икону не ищет. При этом он ссылается на заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов Биг, которое сотрудничает с Интерполом. Он также сказал, что не получил ответа от Украины на вопрос о том, искали ли они икону.

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Напомним, что во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили вывезенную из Луганска икону XVIII века. Это вызвало дипломатический скандал.

Ранее стало известно, что икону Святого Николая могли в 2018 году вывезти из временно оккупированного Луганска в Боснию и Герцеговину через РФ.