Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бывший милиционер занимается терроризмом на Донбассе – СБУ

Комментариев: 0
Спецслужбы разоблачили очередного бывшего "правоохранителя", который охотно стал помогать оккупантам.
Бывший милиционер занимается терроризмом на Донбассе – СБУ
© ssu.gov.ua
Фото 1/2
Бывший милиционер занимается терроризмом на Донбассе – СБУ
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали противоправную деятельность двух участников незаконных вооруженных формирований террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читай также: Оккупационному “мэру“ Дебальцево сообщили о подозрении

Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным взводам пророссийских террористов, известных как “Сомали“ и “Кольчуга“. Сейчас один из террористов, бывший украинский правоохранитель, является заместителем начальника штаба так называемого “Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)“ Иловайского “батальона“.

Другой в звании “майор“ продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной “Гвардейской оперативно-тактической группы “Кольчуга“ и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.

Читай также: В России попал в аварию автобус по дороге в “ЛДНР“, есть жертвы

Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия наращивает выдачу своих паспортов на Донбассе. Правозащитники озвучили последние данные по числу выданных российских паспортов.

Поделись:
Теги: ДНР, боевики, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь