Бывший милиционер занимается терроризмом на Донбассе – СБУ

Спецслужбы разоблачили очередного бывшего "правоохранителя", который охотно стал помогать оккупантам.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали противоправную деятельность двух участников незаконных вооруженных формирований террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным взводам пророссийских террористов, известных как “Сомали“ и “Кольчуга“. Сейчас один из террористов, бывший украинский правоохранитель, является заместителем начальника штаба так называемого “Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)“ Иловайского “батальона“.

Другой в звании “майор“ продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной “Гвардейской оперативно-тактической группы “Кольчуга“ и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.

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Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия наращивает выдачу своих паспортов на Донбассе. Правозащитники озвучили последние данные по числу выданных российских паспортов.