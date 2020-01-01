"Девушка с собачкой" из Уханя всё же заболела коронавирусом в Украине

Год назад Анастасия Зинченко прославилась из-за отказа эвакуироваться из Китая без своей собаки.

Украинка Анастасия Зинченко, которая в начале пандемии застряла в китайском Ухане и долго не могла вернуться в Украину из-за своей собачки, всё-таки заболела коронавирусом. Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.

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По ее словам, диагноз она получила на Новый год, а отрицательный тест, свидетельствующий о выздоровлении, – на старый Новый год.

“Была в больнице на осмотре у врача. Легкие чистые. У невропатолога проконсультировалась по поводу бессонницы и чувства обеспокоенности, выписали некоторые лекарства и новопасит. В целом я себя чувствую хорошо, осталась только слабость, иногда одышка, когда много действий делаю, бессонница и сыпь на лице“, – написала Зинченко.

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Она добавила, что для восстановления после болезни ей понадобится месяц. Девушка постоянно пьет витамины и ведет наблюдение за организмом.

Коварный COVID-19, конечно, и очень токсичен для организма. Мало информации о нем. Даже врачи не могут полностью проконсультировать, так как исследования продолжаются. Болезнь одна, а вот симптомы – слишком разные и хаотичные, – подытожила девушка.

Напомним, во время скандальной эвакуации украинцев из Уханя в феврале 2020 года Анастасию Зинченко не смогли забрать из-за ее категорического отказа оставить собаку в Китае. Позднее девушке даже позвонил лично президент Зеленский, обещавший решить проблему. В конце апреля Анастасия всё же сумела вернуться в Украину, но уже самостоятельно, без помощи украинских дипломатов.