Степанов объяснил, сколько COVID-тестов может делать Украина

Лаборатории загружены лишь наполовину.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, сколько COVID-тестов может делать Украины в нынешних условиях. По его словам, в стране создано более 2,3 тыс пунктов для тестирования. Об этом министр рассказал во время брифинга.

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Так, по информации Степанова, Украина может деть не менее 100 тыс COVID-тестов в сутки. Речь идет о всех видах тестирования, а именно о ПЦР, экспресс и тестах на антиген.

“Мы полностью обеспечены тестами, мы можем проводить всеми методами не менее 100 тыс тестов в сутки“, – заявил глава Минздрава.

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По его словам, в стране создано более 2,3 тыс пунктов для COVID-тестирования. Что касается эпидемиологической нагрузки, то лаборатории загружены лишь наполовину.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в стране сделали почти 50 тыс тестов. Вылечиться от коронавируса удалось 10 328 гражданам.