В Одессе "заминировали" 185 детсадов: взрывы якобы произойдут сегодня

Полиция получила письмо по электронной почте.

В Одессе полиция получила сообщение о том, что в городе заминировали 185 детских садиков. Взрывы якобы должны состояться сегодня, 15 января. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции в Одесской области,

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На данный момент известно, что сообщение о массовом минировании одесских дошкольных учебных заведений пришло на электронную почту местной полиции. В письме говорится, что взрывы якобы произойдут с 15:00 до 24:00.

К детским садам направили следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехников и кинологов. Проверяется информация о минировании.

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Напомним, 13 января в Одессе полиция получила сообщение о том, что якобы заминированы 26 детсадов. Проверка показала, что это, к счастью, ложная информация.

Ранее стало известно, что в Днепре ученица 3-го класса "заминировала" свою школу. Она сказала, что это была шутка.