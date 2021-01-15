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В Одессе "заминировали" 185 детсадов: взрывы якобы произойдут сегодня

Комментариев: 2
Полиция получила письмо по электронной почте.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dumskaya.net

В Одессе полиция получила сообщение о том, что в городе заминировали 185 детских садиков. Взрывы якобы должны состояться сегодня, 15 января. Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции в Одесской области,

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На данный момент известно, что сообщение о массовом минировании одесских дошкольных учебных заведений пришло на электронную почту местной полиции. В письме говорится, что взрывы якобы произойдут с 15:00 до 24:00. 

К детским садам направили следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехников и кинологов. Проверяется информация о минировании.

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Напомним, 13 января в Одессе полиция получила сообщение о том, что якобы заминированы 26 детсадов. Проверка показала, что это, к счастью, ложная информация.

Ранее стало известно, что в Днепре ученица 3-го класса "заминировала" свою школу. Она сказала, что это была шутка.

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Теги: Одесса, минирование, детский сад, детсад, полиция
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Комментариев (2)
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Жеральд    15.01.2021, 12:52
Оценка:  +6
Жеральд
кремлевские твари никак не угомонятся.за 25 лет не было в Киеве,Украине ни одного сообщения о минировании чего-либо,как в 2014 году полезли российские зеленые человечки,так все и началось...до сих продолжается
Zobovroma    15.01.2021, 13:16
Оценка:  +1
Zobovroma
подняли на ухи кучу людей- разозлили людей, сделали нам затраты по бюджету на возможные ликвидации. .диверсии в виде паники и запугивания это стандартный метод действия. при чем все делается тупо, взападло, и руками местных идиотов. ВСЕ ДЕЛАЮТ МЕДЛЕННО, ДЛЯ ИСТОЩЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ИХТАМНЕТЫ ЕБ...ЧИЕ!!!
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