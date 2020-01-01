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На ремонте стратегического нефтепровода украли 130 млн грн – СБУ

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Ремонт объекта поручили фирмам-однодневкам.
На ремонте стратегического нефтепровода украли 130 млн грн – СБУ
© ssu.gov.ua
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На ремонте стратегического нефтепровода украли 130 млн грн – СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила присвоение денег, выделенных на реконструкцию магистрального нефтепровода в Житомирской области. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 млн гривен.

Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры. Установлено, что фирмы не имеют должной материально-технической базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов. Для реализации сделки они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.

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Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минфине рассказали о борьбе с контрабандой на Таможне. Если бы на Таможне удалось преодолеть контрабанду и коррупцию, Украина имела бы до 2-3 млрд грн в месяц.

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Теги: СБУ, нефтепровод, Житомирская область
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