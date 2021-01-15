Медведчук раскритиковал тарифы в Украине

Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ и народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал тарифы на холодное и горячее водоснабжение, а также отопление. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

“Декларируя временные уступки на период до конца карантина/отопительного сезона в вопросе продажи украинского газа, добываемого на территории нашей страны, за счет вычета расходов на транспортировку из немецкого газового хаба в Украину, “слуги“ не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения“, – отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом сумма, выделяемая на субсидии, сократилась почти на 50%.

“Уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд грн (до 66,1 млрд грн). В этих условиях Кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причем средний размер субсидии – 1600 грн. Напомню премьеру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71,0 млрд грн (сегодня – только 36,6 млрд грн)“ - подытожил Медведчук.