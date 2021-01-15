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Медведчук раскритиковал тарифы в Украине

Комментариев: 4
Медведчук раскритиковал тарифы в Украине

Председатель Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ и народный депутат Виктор Медведчук раскритиковал тарифы на холодное и горячее водоснабжение, а также отопление. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

“Декларируя временные уступки на период до конца карантина/отопительного сезона в вопросе продажи украинского газа, добываемого на территории нашей страны, за счет вычета расходов на транспортировку из немецкого газового хаба в Украину, “слуги“ не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения“, – отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом сумма, выделяемая на субсидии, сократилась почти на 50%.

“Уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд грн (до 66,1 млрд грн). В этих условиях Кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причем средний размер субсидии – 1600 грн. Напомню премьеру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71,0 млрд грн (сегодня – только 36,6 млрд грн)“ - подытожил Медведчук.

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    15.01.2021, 13:44
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Одного уже выбрали за критику. Может пора предлагать решения? ... Да. И об ответственности за свои слова. Напомню: КС рассказал нам, что предвыборные обещания выполнять не надо. Кто-то что-то хочет сказать по этому поводу?
msaxxter    15.01.2021, 13:37
Оценка:  -23
msaxxter
Медведчук снова хочет затянуть нас в объятия своего кума Володи,чтобы люди нормально жили,чтобы платили по нормальным тарифам...Но нет,эта замануха не пройдёт!Мы хотим жить в Европе!А Европа-это европейские тарифы.Африканские доходы?Так ведь у нас"вийня с Расиий"! :-)
Lyonya-Space    15.01.2021, 13:18
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Каждой дырке затычка!
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 13:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Парень - гвоздь! Без мыла в анус лезет.
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