Разумков объяснил, почему не штрафуют нардепов без маски

Есть две причины.

С момента введения в Украине карантина ни одного нардепа Верховной Рады за отсутствие маски не оштрафовали из-за того, что полиция не имеет право заходить в зал парламента, а народные избранники не могут сами себя штрафовать. Об этом в интервью "Фокусу" сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

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Он признал, что на заседаниях парламента некоторые депутаты не надевают защитные маски, а у кого-то они "дырявые", но, несмотря на это, никого из них ещё не оштрафовали.

"Мы не можем накладывать штрафы самостоятельно, а полиция не может входить в зал ВР", - объяснил Разумков.

Самостоятельно обращаться к правоохранителям, чтобы они штрафовали нардепов за нарушение карантина, Разумков, по его словам, не может потому, что это не его зона ответственности как главы парламента.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после окончания январского жесткого карантина в Украине планируют ввести так называемый адаптивный карантин.