Минздрав запретил ГП "Медзакупки Украины" покупать COVID-вакцины

Теперь покупками вакцин для Украины будет заниматься организация Crown Agents.

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины забрал у ГП “Медзакупки Украины“ функцию закупки вакцин и передал процесс международной организации Crown Agents. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу 15 января.

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“Она будет иметь полномочия, в частности, заключение контрактов, согласно проведенным предварительно Министерством здравоохранения, руководством государства переговоров, а также логистическое сопровождение грузов“, - уточнил Степанов.

Сам министр сказал, что приветствует это решение.

Министерство здравоохранения работает с этой организацией с 2015 года, но могу сказать, что с 2020 года, когда с этой организацией работаю непосредственно я, то Crown Agents занимается закупкой медицинских изделий, лекарственных средств, и в том числе вакцин, и все происходит достаточно четко, а поставки происходит в сроки, - заявил министр.

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Причиной для передачи закупок указанной компании министр назвал “крайне неэффективную“ работу ГП “Медицинские закупки“.

Напомним, ранее Степанов объяснил, сколько COVID-тестов может делать Украина. Лаборатории загружены лишь наполовину.