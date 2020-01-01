Многие депутаты боятся штрафов, заявил глава парламента.

Ответственность за кнопкодавство в Раде могут усилить – Разумков УНИАН

Ответственность за кнопкодавство в Верховной Раде могут усилить. О том, какие рассматриваются варианты, рассказал спикер Дмитрий Разумков. Его слова передает “Фокус“.

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По словам главы парламента, практика кнопкодавства стала исключением в Раде 9 созыва. Однако, чтобы такого голосования не было вообще, власти планируют рассмотреть ряд инициатив. Последние направлены на усиление ответственности за данный вид голосования.

Разумков считает, что введение штрафов позволит сделать кнопкодавство “практически нереальным“. Дело в том, что такая мера на депутатов действует. Спикер отметил, что к нему приходят нардепы и жалуются, что могут лишиться зарплаты.

“Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату“, – рассказал Разумков.

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По его словам, из числа жалующихся было много депутатов, на которых даже “не подумали бы“.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков объяснил, почему не штрафуют депутатов без защитных масок.