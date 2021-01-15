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В Украине продолжается тарифный протест

Комментариев: 3
В некоторых городах и регионах перекрывают автомобильное движение.
Акция протеста в Херсоне
Акция протеста в Херсоне
khersonci.com.ua

В Украине продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня, 15 января, протестуют в Киеве, Одессе, Черкассах, Полтаве, Херсонской области, а также в других городах и регионах. 

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В Одессе, как сообщает “Думская“, акция протеста против повышения коммунальных тарифов началась на проспекте Шевченко. Митингующие вначале перекрыли автомобильное движение, а потом разблокировали его и направились к Одесской ОГА. 

Полиция потребовала, чтобы участники акции разошлись, так как заранее не сообщили о митинге, и они подчинились.

В Херсонской области, по данным издания “Херсонцы“, протестующие против высоких тарифов на газ и электроэнергию перекрыли в Чернобаевке трассу всеукраинского значения Херсон-Николаев. Акция протеста также запланирована возле Херсонской ОГА.

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В Полтаве акция протеста против высоких тарифов на газ и электроэнергию продолжается второй день. Правда, сегодня, 15 января, митингующих меньше, чем вчера. Граждане митингуют возле Полтавской ОГА и перекрыли дорогу в центре Полтавы.

Также сегодня прошла акция против повышения тарифов на Майдане Независимости в центре Киева. Митингующие требовали от власти инициировать “реальное уменьшение тарифов на газ“.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин Украины решил ограничить цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр по крайней мере до конца карантина или отопительного сезона.

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Теги: Украина, акция протеста, газ, тарифы
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Комментариев (3)
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msaxxter    15.01.2021, 14:46
Оценка:  -22
msaxxter
Нужно требовать чтобы власть рассказала какой является себестоимость добываемого в Украине природного газа.Если этого власть не сделает,нужно не платить за газ и остальные услуги ЖКХ по новым тарифам.
FriendLoki    15.01.2021, 14:43
Оценка:  -22
FriendLoki
Вышли, поорали... А толку?
GOOD_666    15.01.2021, 14:27
Оценка:  -21
GOOD_666
ТОЛЬКО КОГДА МЫ ЕДИНЫ МЫ НЕПОБЕДИМЫ
ДЕРЖИТЕСЬ ЛЮДИ ПОБЕДА ЗА НАИ
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