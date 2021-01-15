В Украине продолжается тарифный протест

В некоторых городах и регионах перекрывают автомобильное движение.

В Украине продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня, 15 января, протестуют в Киеве, Одессе, Черкассах, Полтаве, Херсонской области, а также в других городах и регионах.

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В Одессе, как сообщает “Думская“, акция протеста против повышения коммунальных тарифов началась на проспекте Шевченко. Митингующие вначале перекрыли автомобильное движение, а потом разблокировали его и направились к Одесской ОГА.

Полиция потребовала, чтобы участники акции разошлись, так как заранее не сообщили о митинге, и они подчинились.

В Херсонской области, по данным издания “Херсонцы“, протестующие против высоких тарифов на газ и электроэнергию перекрыли в Чернобаевке трассу всеукраинского значения Херсон-Николаев. Акция протеста также запланирована возле Херсонской ОГА.

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В Полтаве акция протеста против высоких тарифов на газ и электроэнергию продолжается второй день. Правда, сегодня, 15 января, митингующих меньше, чем вчера. Граждане митингуют возле Полтавской ОГА и перекрыли дорогу в центре Полтавы.

Также сегодня прошла акция против повышения тарифов на Майдане Независимости в центре Киева. Митингующие требовали от власти инициировать “реальное уменьшение тарифов на газ“.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин Украины решил ограничить цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр по крайней мере до конца карантина или отопительного сезона.