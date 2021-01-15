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Рада опрашивает в Телеграме украинцев, как им 300 нардепов вместо 450

Комментариев: 15
Опрос проводится в официальном Телеграм-канале ВР.
Украинцев спрашивают, хотят ли они, чтоб нардепов стало меньше
Украинцев спрашивают, хотят ли они, чтоб нардепов стало меньше
24 канал

Верховная Рада решила узнать, что думают украинцы о сокращении количества депутатов. Для этого инициировала опрос.

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Об этом стало известно из официального Телеграм-канала ВР, где опубликован опросник.

Дословно спрашивается: “Поддерживаете ли вы сокращение количества нардепов с 450 до 300?”. Участник может выбрать ответ из трех вариантов: Да, Нет или Не определился.

Желающих проголосовать сразу нашлось немало. Уже спустя час в опросе поучаствовало 430 респондентов. К обеду украинцами было отдано более 2,5 тыс. голосов. Чтобы проголосовать, надо пройти короткую авторизацию по номеру телефона.

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Как известно, комитет ВР по правовой политике накануне выступил за количественное уменьшение народных избранников. Было рекомендовано принять в целом соответствующий законопроект №1017.

А еще осенью 2020 года во время выборов президент в “5 вопросах” предложил ответить, поддерживает ли народ сокращение состава ВРУ. По неофициальным данным, около 90% украинцев ответили утвердительно.

Напомним, ранее мы писали, что в “Слуге народа“ объяснили отказ Украины от российской вакцины.

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Теги: Рада, Верховная Рада, нардепы, депутаты, сокращение, опрос, Телеграм
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Комментариев (15)
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Lyonya-Space    15.01.2021, 15:00
Оценка:  +2
Lyonya-Space
У уменьшения кол-ва деПУТАН, есть и свой минус: олигархам за лоббирование нужных им законов, меньше придётся башлять, т.е. ещё проще Украину дерибанить.
Lyonya-Space    15.01.2021, 14:54
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Я буду отвечать только через Укрпошту!
SerG-333    15.01.2021, 14:36
Оценка:  +2
SerG-333
Проведите Опрос Населения на тему:
Как Вам Живётся С такими Тарифами и как Выживпете.
Думаю Много о Себе Узнаете,
Правда не цензурными Словами
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Для любителей сравнивать: парламент Франции - 925 человек.
Elcorasson    15.01.2021, 14:21
Оценка:  +1
Elcorasson
И уровень жизни сравнить не забудьте....
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:23
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Значит сокращать нет смысла.
П    15.01.2021, 14:25
Оценка:  +4
П
Количество населения...
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:30
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Гугл в помощь.
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А на заборе провести опрос слабо?
Elcorasson    15.01.2021, 14:09
Оценка:  -3
Elcorasson
Какие 300? В США 435 сенатора при почти 330 млн. населения и ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Так что для Украины этих парламентариев максимум 50 человек должно быть. Вместо 450 дармоедов....
Elcorasson    15.01.2021, 14:12
Оценка:  -3
Elcorasson
Точнее 100 сенаторов и палаты представителей и всего 435 человек...
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:13
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Сравнение не корректно. США - федеративное государство. А это значит, что в каждом штате есть свои государственные органы. Вот посчитай их все в сумме - тогда и поговорим. Кстати, если ты вдруг забыл: Украина - государство унитарное.
Elcorasson    15.01.2021, 14:19
Оценка:  -2
Elcorasson
Я ничего не забыл, вот только количество наших чиновников зашкаливает с их "Мизерными зарплатами", а их эффективность равна Нуль. Плюс "Законы для людей"...Вот и получаем, то что получаем!
ВосставшийИзБана    15.01.2021, 14:24
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Уменьшение числа депутатов еще ни о чем не говорит. Они сами себя не обидят.
Uldrih    15.01.2021, 14:22
Оценка:  -22
Uldrih
Та и одного президента хватит со своими холопами
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