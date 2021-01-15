Рада опрашивает в Телеграме украинцев, как им 300 нардепов вместо 450

Опрос проводится в официальном Телеграм-канале ВР.

Украинцев спрашивают, хотят ли они, чтоб нардепов стало меньше 24 канал

Верховная Рада решила узнать, что думают украинцы о сокращении количества депутатов. Для этого инициировала опрос.

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Об этом стало известно из официального Телеграм-канала ВР, где опубликован опросник.

Дословно спрашивается: “Поддерживаете ли вы сокращение количества нардепов с 450 до 300?”. Участник может выбрать ответ из трех вариантов: Да, Нет или Не определился.

Желающих проголосовать сразу нашлось немало. Уже спустя час в опросе поучаствовало 430 респондентов. К обеду украинцами было отдано более 2,5 тыс. голосов. Чтобы проголосовать, надо пройти короткую авторизацию по номеру телефона.

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Как известно, комитет ВР по правовой политике накануне выступил за количественное уменьшение народных избранников. Было рекомендовано принять в целом соответствующий законопроект №1017.

А еще осенью 2020 года во время выборов президент в “5 вопросах” предложил ответить, поддерживает ли народ сокращение состава ВРУ. По неофициальным данным, около 90% украинцев ответили утвердительно.

Напомним, ранее мы писали, что в “Слуге народа“ объяснили отказ Украины от российской вакцины.

