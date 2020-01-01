На Днепропетровщине в доме заживо сгорело две женщины

Пожар тушило 10 спасателей.

Пожар произошел в Кривом Роге Днепропетровской области. Там загорелся жилой дом.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Уточняется, что воспламенилось здание в Центрально-Городском районе на ул. Василия Суманеева. Огонь охватил одну из четырех квартир.

На пепелище внутри нашли тела двух погибших женщин. Также пламя уничтожило домашнее имущество на кухне, площадью 10 кв. м.

Пожар ликвидировало 10 спасателей. Было привлечено 2 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появились фото, как на Закарпатье горел ресторан.

