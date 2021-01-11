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Госкомиссия отклонила все заявки на игорную лицензию

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Пока комиссия не выдала ни одной лицензии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отклонила все представленные заявки на получение игорных лицензий. Об этом сообщает официальный сайт комиссии.

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Как следует из сообщений комиссии, отказ вызван неправильным оформлением документов.

В частности, заявки на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет подавали: ООО “Геймдев“, ООО “Фан Гейм“, ООО “СПЕЙСИКС“,

А заявки на проведение и организацию азартных игр оффлайн подали ООО “ИМПЕРИЯ Азарт“, ООО “ВОЛНА 4444“.

Напомним, ранее Гетманцев сообщил, сколько получит бюджет от игорного бизнеса в 2021 году. С 2009 года в Украине официально запрещен игорный бизнес, однако эксперты указывали, что он просто перешел работать в “тень“.

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Теги: игорный бизнес, казино
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