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В розыск объявлены двое боевиков "Самообороны Севастополя"

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Двое граждан Украины подозреваются в создании незаконной вооруженной группировки.
В розыск объявлены двое боевиков "Самообороны Севастополя"
© ark.gp.gov.ua
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В розыск объявлены двое боевиков "Самообороны Севастополя"
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Правоохранители заочно сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя“ по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Об этом информирует пресс-служба прокуратуры АРК и г.Севастополя.

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Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя“, в течение февраля-марта 2014 года с оружием несли “службу“ на незаконно созданных блокпостах при въезде в Севастополь и Ялту.

При этом, подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

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В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск. Досудебное расследование осуществляется ГУНП в АР Крым и г. Севастополе.

Напомним, ранее ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму. Суд счел версию украинского правительства последовательной, отметил замминистра юстиции.

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Теги: Крым, Севастополь, боевики, самооборона Крыма
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