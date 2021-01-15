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В Раде хотят вернуть льготные 100 кВт электроэнергии

Комментариев: 1
Авторы законопроекта напомнили об экономящих пенсионерах.
В Раде хотят вернуть льготные 100 кВт электроэнергии
В Раде хотят вернуть льготные 100 кВт электроэнергии
УНИАН

В Верховной Раде хотят вернуть льготные 100 кВт электроэнергии по цене в 90 копеек, что недавно отменил Кабмин. Соответствующий документ был зарегистрирован в четверг, 14 января.

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В сообщении говорится, что авторами законопроекта являются депутаты от “Слуги народа“, “Батькивщины“ и “За будущее“. В пояснительной записке указано, что инициатива по возвращению льготного тарифа на электроэнергию направлена на пенсионеров.

“…большинство пенсионеров, которые всячески экономили электроэнергию благодаря льготному тарифу, с 1 января вынуждены почти вдвое больше платить за платежки“, – заявили авторы документа.

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Исходя из этого, появилась необходимость в возвращении первых льготных 100 кВт.

Если законопроект будет принят, то он обяжет правительство внести изменения в фиксированную цену на электричество.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается тарифный протест

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Теги: электроэнергия, тариф, закон, Верховная Рада, льгота
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Комментариев (1)
Виктор    15.01.2021, 15:19
Оценка:  +1
Виктор
Вот это работа. Дурика включают, будто бы Кабмин и ВР это не одни и те же воры у народа.
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