Степанов ответил Кличко, вернут ли малышей за парты в локдаун

Глава МОЗ выступил против того, чтоб дети пошли в школу раньше, чем закончится тотальный карантин.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко попросил у МОЗ разрешить ученикам 1-4 классов посещать в локдаун школы очно. Однако Минздрав выступил против такой инициативы.

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Об этом стало известно из публикации главы МОЗ Максима Степанова в Facebook.

Министр отметил, что если детей посадить за парты раньше времени, то все усилия по сдерживанию эпидемии окажутся напрасны. По его словам, надо ждать до 24 января. Как раз пройдет 14 дней после новогодних праздников, когда многие могли заразиться коронавирусом, а это инкубационный период.

Степанов объяснил, что дети могут болеть, но при этом незаметно. У них вообще может не быть никаких симптомов, а вот распространять заразу они могут легко.

Родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести на учебу детей. Это приведет к перекрестному инфицированию школьников, - подчеркнул министр.

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Глава МОЗ отметил, что из школы малыши могут принести инфекцию домой. И взрослые члены их семей рискуют тоже заболеть, особенно те, кто находится в зоне риска. Также Степанов добавил, что заболеваемость среди детей хоть и считается низкой, но растет. В ноябре этот показатель составлял 3,1%, а уже в декабре – 5,9% от общего числа COVID-пациентов.

Напомним, ранее мы писали, что МОН предложило учителям следить за внешним видом и остановить секстинг.

