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"Веерные отключения" из-за морозов не планируются, - "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" увеличит производство электроэнергии.
Иллюстративные фото
Иллюстративные фото
УНИАН

"Укрнерго" опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что из-за сильных морозов в Украине введут график аварийных отключений ("веерные отключения"). Такие меры сейчас не планируются, сообщила пресс-служба компании.

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Во время сильных морозов, которые, как прогнозируют синоптики, продляться в Украине ближайшие несколько дней, "Укрэнерго" увеличит производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повысит нагрузку тепловых электростанций (ТЭС).

"Укрэнерго" отметило, что сегодня, 15 января, начал работать 5-й энергоблок Запорожской АЭС. Это поможет пережить пиковые нагрузки на энергетическую сферу во время сильных морозов. 

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В компании отметили, что потребление электрической энергии в пиковые часы суток сейчас может достигать 25 000 тыс. МВт.

Ранее синоптики сделали прогноз, что в Украине сильные морозы продлятся до 18 января. Ночью в некоторых регионах температура воздуха может опуститься до 21 градуса мороза.

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Теги: Украина, веерные отключения, электроэнергия
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