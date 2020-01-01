Получали пенсии умерших: В Донецкой области выявили группу мошенников

Злоумышленникам удалось завладеть суммой в более чем 1,4 млн грн.

В Донецкой области правоохранители выявили группу мошенников, которые получали пенсии умерших пенсионеров. Подробности передает пресс-служба прокуратуры.

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В сообщении указывается, что незаконную схему получения пенсий наладили жители Бахмута, Дружковки и Славянска. Обвиняемые с мая 2019 года по март 2020 года получали от граждан из временно оккупированных территорий копии документов, которые принадлежали умершим пенсионерам.

С помощью подкупа мужчина оформлял доверенность якобы от родственников на получение пенсий и финансовой помощи на похороны.

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За 11 месяцев обвиняемым удалось получить от государства сумму в более чем 1,4 млн грн. Правоохранители квалифицировали их действия как мошенничество и злоупотребление служебным положением, так как в схеме были задействованы должностные лица.

Ранее сообщалось, что во Львове пьяный мужчина без прав разбил три автомобиля.