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Тарифный протест: В Житомире протестующие ворвались в облсовет

Комментариев: 4
Представители власти обсуждают с ними цены на газ.
Участники акции протеста в Житомирском облсовете
Участники акции протеста в Житомирском облсовете
suspilne.media

В Житомире сегодня, 15 января, местные жители устроили акцию протеста, требуя отменить высокие тарифы на газ. Протестующие штурмом взяли помещение облсовета и сейчас в сессионном зале обсуждают ситуацию с представителями власти, сообщает "Суспильне. Житомир".

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Акция протеста началась примерно в 11:00 на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Потом протестующие пошли к зданию "Житомироблэнерго", но по дороге изменили маршрут и направились к облсовету. В колонне было до 300 человек. 

В 12:40 протестующие "штурмом вошли" в здание областного совета. Им предложили перейти в сессионный зал для дальнейшего обсуждения с представителями власти ситуации с ценами на газ.

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Кроме того, митингующие также пришли к зданию Житомирского горсовета. Их пригласили пройти в сессионный зал горсовета, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, в Украине продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Протестуют в Киеве, Одессе, Черкассах, Полтаве, Херсонской области, а также в других городах и регионах.

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Теги: Житомир, облсовет, акция протеста, газ, тарифы
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Комментариев (5)
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Курьер    15.01.2021, 16:29
Оценка:  -24
Курьер
Вставай Украина!!!
ЗовПрироды    15.01.2021, 16:02
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Толпа неумных избирателей голобородьки не поняла очередного газового юмора РЖАЧКА
Курьер    15.01.2021, 16:28
Оценка:  -25
Курьер
Когда ты заплатишь со своих по счетам, тогда посмеешся тролляка
ЗовПрироды    15.01.2021, 16:51
Оценка:  0
ЗовПрироды
Я газом не пользуюсь, и отопление у меня свое.
Carelessangel    15.01.2021, 16:37
Оценка:  -1
Carelessangel
Зов вата со си х у й
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