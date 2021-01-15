Тарифный протест: В Житомире протестующие ворвались в облсовет

Представители власти обсуждают с ними цены на газ.

В Житомире сегодня, 15 января, местные жители устроили акцию протеста, требуя отменить высокие тарифы на газ. Протестующие штурмом взяли помещение облсовета и сейчас в сессионном зале обсуждают ситуацию с представителями власти, сообщает "Суспильне. Житомир".

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Акция протеста началась примерно в 11:00 на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Потом протестующие пошли к зданию "Житомироблэнерго", но по дороге изменили маршрут и направились к облсовету. В колонне было до 300 человек.

В 12:40 протестующие "штурмом вошли" в здание областного совета. Им предложили перейти в сессионный зал для дальнейшего обсуждения с представителями власти ситуации с ценами на газ.

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Кроме того, митингующие также пришли к зданию Житомирского горсовета. Их пригласили пройти в сессионный зал горсовета, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, в Украине продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Протестуют в Киеве, Одессе, Черкассах, Полтаве, Херсонской области, а также в других городах и регионах.