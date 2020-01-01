На «Карпатнефтехиме» произошел большой пожар

Бойцы ГСЧС тушили пиролизную печь.

Сегодня, 15 января, в городе Калуш Ивано-Франковской области на территории предприятия «Карпатнефтехим» произошел сильный пожар. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сообщение о пожаре на «Карпатнефтехиме» Служба спасения получила в 14:40. На место происшествия немедленно направили 53 бойцов ГСЧС и 16 единиц специальной техники.

Оказалось, что произошло факельное возгорание пиролизной печи на площади примерно 45 метров квадратных.

В 15:30 пожар локализовали, а в 15:36 - полностью ликвидировали. Были ли пострадавшие – не сообщается.

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Ранее стало известно, что в Хмельницкой области во время пожара в частном доме погиб 8-месячный младенец. Соседи успели спасти двух девочек в возрасте 2 и 4 лет. Родителей детей во время пожара не было дома.