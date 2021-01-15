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В Украине отменили "красные дипломы"

Комментариев: 3
Теперь дипломов с отличием выдавать больше не будут.
Красных дипломов больше не будет
Красных дипломов больше не будет
Фейсбук КНУ

С января 2021 года в Украине больше не будет “красных“ дипломов. Вступили в силу изменения в правила оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. Об этом сказано в приказе Министерства образования и науки №1571 от 29 декабря 2020 года.

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Приказ утвердил формы дипломов, среди которых нет вариантов “с отличием“. Теперь будут выдавать диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусства и доктора наук.

Также в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

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Кроме того, утвердили и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе “степень высшего образования“ будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра выпускников без гражданства дополнительно будет указан год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что школы начали подключать к системе онлайн дневников и журналов. Единая система, разработанная по заказу МОН, бесплатна для использования отечественными школами.

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Теги: диплом, вуз, МОН
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Комментариев (3)
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SAId    15.01.2021, 16:42
Оценка:  +2
SAId
какие красные дипломы на удаленном образовании..только доктора искуств и получаются...
ЗовПрироды    15.01.2021, 16:35
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Квартальных дураков красные дипломы сильно раздражали
Elcorasson    15.01.2021, 16:41
Оценка:  +1
Elcorasson
100%
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