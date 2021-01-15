Шмыгаль объяснил рост тарифов естественным процессом

Украина не откажется от рынка газа.

В Украине стоимость газа начала увеличиваться из-за недостатка предложения при росте спроса. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это естественным процессом на любом рынке. Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

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"Это естественный процесс на любом рынке, но он справедлив, ведь цена растет для всех", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что когда спрос превышает предложение, Правительство должно проследить за тем, чтобы не было злоупотреблений и обеспечить "справедливую цену".

Шмыгаль подчеркнул, что Украина не отказывается от рынка газа, так как это "эффективный инструмент сбалансирования цен".

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Между тем, в Украине сегодня продолжались акции протеста из-за повышения тарифов на газ. Так, например, в Житомире протестующие даже ворвались в облсовет и местные власти начали с ними обсуждать сложившуюся ситуацию.