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В ВСУ отправляли снаряды кустарного производства – СБУ

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Работавшая по контракту с Минобороны фирма производила некачественные боеприпасы.
В ВСУ отправляли снаряды кустарного производства – СБУ
© ssu.gov.ua
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В ВСУ отправляли снаряды кустарного производства – СБУ
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На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

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Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

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В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме. Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонте стратегического нефтепровода украли 130 млн грн. Ремонт объекта поручили фирмам-однодневкам.

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Теги: СБУ, боеприпасы, ВСУ, Сумская область
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Комментариев (1)
msaxxter    15.01.2021, 18:24
Оценка:  0
msaxxter
Логично.Кустарным героям-кустарные снаряды.
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