Надежный друг: Зеленский назвал подробности разговора с Меркель

Президент и канцлер обсудили вопросы временно оккупированного Донбасса.

Владимир Зеленский назвал подробности разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель. Германия остается для Украины надежным другом и партнером, заявил президент.

Читай также: Увеличение войск РФ в Черноморском регионе: НАТО повысила готовность

По имеющимся данным, телефонный разговор состоялся в пятницу, 15 января. Политики обсудили вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий.

“Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе“, – отметил Зеленский.

Читай также: Украина не воспринимает ультиматумов: МИД ответил Боснии

Президент также пожелал крепкого здоровья каждому гражданину Германии во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Майя Санду хочет создать круг доверия “Румыния-Молдова-Украина“. Из-за враждебной политики Кишинева отношения между странами были заморожены, считает глава государства.