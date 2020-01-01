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Надежный друг: Зеленский назвал подробности разговора с Меркель

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Президент и канцлер обсудили вопросы временно оккупированного Донбасса.
Надежный друг: Зеленский назвал подробности разговора с Меркель
Надежный друг: Зеленский назвал подробности разговора с Меркель
EPA/UPG

Владимир Зеленский назвал подробности разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель. Германия остается для Украины надежным другом и партнером, заявил президент.

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По имеющимся данным, телефонный разговор состоялся в пятницу, 15 января. Политики обсудили вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий.

“Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе“, – отметил Зеленский.

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Президент также пожелал крепкого здоровья каждому гражданину Германии во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что Майя Санду хочет создать круг доверия “Румыния-Молдова-Украина“. Из-за враждебной политики Кишинева отношения между странами были заморожены, считает глава государства. 

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Теги: Владимир Зеленский, президент, Ангела Меркель, Германия, канцлер
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