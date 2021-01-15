Ляшко: Запрет продажи носков в локдаун – это просьба бизнеса
Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.
“Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса“, - заявил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.
Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.
И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается, - добавил Ляшко.
Напомним, незадолго до локдауна СМИ обратили внимание, что Кабмин запретил офлайн-продажи почти всех непродовольственных товаров. Министр здравоохранения назвал эту информацию фейком, хотя по факту запрет существует.