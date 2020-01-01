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Карпаты в снегу: Спасатели два дня не могут найти пропавшего туриста

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25-летний парень заблудился в районе горы Поп-Иван.
Карпаты в снегу: Спасатели два дня не могут найти пропавшего туриста
Карпаты в снегу: Спасатели два дня не могут найти пропавшего туриста
ГСЧС / Facebook

Спасатели Закарпатской области почти два дня не могут найти пропавшего туриста, который заблудился в горах из-за снега и плохих погодных условий. О том, как проходят поиски, сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По имеющейся информации, 25-летний житель Львова заблудился на туристическом маршруте в районе горы Поп-Иван. 14 января спасатели прочесывали местность в поисках парня, поддерживая с ним связь с помощью телефона, до позднего вечера. Из-за ухудшения погоды мероприятия пришлось приостановить.

В пятницу, 15 января, спасательные работы возобновили. Заблудившегося парня ищут 10 человек личного состава ГСЧС с использованием 4 единиц спецтехники.

Фото с места поисков туриста
Фото с места поисков туриста
ГСЧС / Facebook

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В сообщении указывается, что согласно некоторым данным, турист может находиться на территории Румынии. Мукачевские пограничники уже связались с зарубежными коллегами, призвав их оказать помощь в поисковых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что туристов попросили не ходить в Карпатские горы из-за вьюги и угрозы схода лавин. 

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Теги: горы, спасатели, турист, погода, Карпаты
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