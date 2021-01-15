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Четырех львовских врачей подозревают в смерти беременной девушки

Комментариев: 1
Они не выполнили свою работу должным образом.
Один из подозреваемых
Один из подозреваемых
facebook.com/MVS.LVIV/

Во Львовской области четырех врачей Новораздольской больницы подозревают в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, из-за чего умерла несовершеннолетняя беременная девушка. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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В частности, подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины, сообщено заведующему отделением, педиатру, анестезиологу и акушеру-гинекологу Новораздольской больницы.

По версии следствия, 27 июля 2018 года в Новораздольскую больницу за медицинской помощью обратилась 17-летняя беременная девушка. Её госпитализировали.

Девушку осматривали и консультировали врачи-специалисты, но ни один из них не отнесся к своим обязанностям должным образом. 

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Несмотря на то, что состояние здоровья пациентки ухудшилось, её не перевели в реанимационное отделение и не назначили правильное лечение (это подтверждают экспертизы). Из-за этого девушка в тот же день умерла в больнице.

Ранее стало известно, что в Мариуполе после родов умерла женщина с коронавирусом.

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Теги: врачи, девушка, Львовская область, смерть, подозрение, преступление
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    15.01.2021, 18:13
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Высшую меру козлам в белых халатах, что бы другим не повадно было.
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