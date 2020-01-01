Конституционный суд изучает законность ликвидации районов

В прошлом году Рада укрупнила районы в областях.

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство, в рамках которого проверит соответствия Основному закону постановления о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее представление поступило в суд еще в конце октября, сообщает в своем Telegram-канале представитель Верховной рады в КСУ, нардеп Ольга Совгиря.

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“Постановлением коллегии судей Конституционного суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады “Об образовании и ликвидации районов“... по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20 октября 2020 года“, - отметила парламентарий.

Напомним, в представлении нардепы заявили, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Рада хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины.