Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конституционный суд изучает законность ликвидации районов

Комментариев: 0
В прошлом году Рада укрупнила районы в областях.
КСУ рассмотрит законность админреформы
КСУ рассмотрит законность админреформы
facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство, в рамках которого проверит соответствия Основному закону постановления о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее представление поступило в суд еще в конце октября, сообщает в своем Telegram-канале представитель Верховной рады в КСУ, нардеп Ольга Совгиря.

Читай также: Опубликована новая карта Украины с укрупненными районами

“Постановлением коллегии судей Конституционного суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады “Об образовании и ликвидации районов“... по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20 октября 2020 года“, - отметила парламентарий.

Напомним, в представлении нардепы заявили, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Рада хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины.

Поделись:
Теги: админреформа, КСУ, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь