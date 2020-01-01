Собирался откупиться: Под Киевом пьяный водитель насмерть сбил женщину

Мужчина выехал на обочину и совершил наезд на пешехода.

Под Киевом пьяный водитель насмерть сбил женщину. Мужчина собирался откупиться от полиции, так как ситуация была ему безразлична. Подробности сообщили очевидцы в соцсетях, а также пресс-служба правоохранителей.

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В сообщении Нацполиции указывается, что инцидент произошел 14 января. Около 16:20 в селе Софиевская Борщаговка водитель иномарки выехал на обочину, где совершил наезд на пешехода. 36-летняя женщина получила травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Правоохранители установили, что 47-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля, был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 0,85 промилле, что превышает норму в почти 5 раз.

Очевидцы аварии рассказали, что погибшая женщина не увидела машину, потому не смогла вовремя отреагировать. Выйдя из машины, водитель заявил, что ему безразлична ситуация и он сможет “легко отмазаться от всего“.

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Как бы то ни было, в данный момент обвиняемый задержан. Возбуждено уголовное производство. Мужчине угрожает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове пьяный мужчина без прав повредил три авто.