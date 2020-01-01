На территории ООО Карпатнефтехим возникло факельное горение пиролизной печи на площади примерно 45 м. кв.

В Калуше Ивано-Франковской области пожарные ликвидировали пожар на территории предприятия Карпатнефтехим. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Калуш на улице Промышленной на территории ООО Карпатнефтехим. К месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 человек личного состава и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Было установлено, что возникло факельное горение пиролизной печи на площади примерно 45 м. кв. Пожар был локализован в 15:30, а в 15:36 ликвидирован.

Cмотрите фотогалерею: В Калуше возник пожар на химическом заводе

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли две женщины.

Также, в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в ресторане, которые находится в селе Синевирская Поляна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet