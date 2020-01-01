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ГБР поймало на взятке главу казенного предприятия

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Чиновник незаконно распоряжался имуществом предприятия.
ГБР поймало на взятке главу казенного предприятия
© dbr.gov.ua
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ГБР поймало на взятке главу казенного предприятия
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Следователи ГБР задержали руководителя структурного подразделения Казенного предприятия "Кировгеология" во время получения неправомерной выгоды. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

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По предварительной информации, руководитель структурного подразделения Казенного предприятия, вопреки установленного порядка, за денежное вознаграждение в общей сумме 90 000 гривен обещал решить вопрос о предоставлении в аренду юридическому лицу нежилых помещений на территории Киевской области.

В ходе расследования задокументировано два факта получения им неправомерной выгоды. Во время последнего он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и работы задержанного.

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Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры. Прокурор требовал деньги за закрытие уголовного производства.

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Теги: ГБР, взятка, коррупция
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