Власти прислушались к просьбам родителей.

Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина Тернопольский городской совет

Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина. Дети будут отдыхать с 18 по 24 января. Зачем власти изменили сроки зимних каникул, объяснили в пресс-службе Тернопольского городского совета.

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В сообщении указывается, что в данный момент учеба в школах проходит онлайн. Часть родителей этим недовольна. По этой причине власти решили сместить каникулы, которые были запланированы на февраль, на последнюю неделю усиленного карантина.

“Многие родители такой ситуацией недовольны и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах“, – отметили в горсовете.

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После каникул дети вернутся к привычной форме обучения. Выходные дни будут корректировать, ведь в данный момент ученики школ Тернополя проходят обучение по триместрам.

Ранее в Минздраве ответили, вернут ли учеников младших классов за парты во время карантина.