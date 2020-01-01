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Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина

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Власти прислушались к просьбам родителей.
Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина
Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина
Тернопольский городской совет

Школьников Тернополя отправят на каникулы на время карантина. Дети будут отдыхать с 18 по 24 января. Зачем власти изменили сроки зимних каникул, объяснили в пресс-службе Тернопольского городского совета.

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В сообщении указывается, что в данный момент учеба в школах проходит онлайн. Часть родителей этим недовольна. По этой причине власти решили сместить каникулы, которые были запланированы на февраль, на последнюю неделю усиленного карантина.

“Многие родители такой ситуацией недовольны и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах“, – отметили в горсовете.

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После каникул дети вернутся к привычной форме обучения. Выходные дни будут корректировать, ведь в данный момент ученики школ Тернополя проходят обучение по триместрам.

Ранее в Минздраве ответили, вернут ли учеников младших классов за парты во время карантина

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Теги: школа, учеба, дети, каникулы, родители
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