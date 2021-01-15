В МОЗ оценили погрешность COVID-тестов на антиген

Тесты на антиген показывают неправильный результат в 20-30% случаев - примерно так же, как и ПЦР-тесты.

Экспресс-тесты на антиген коронавируса показывают примерно такую же погрешность, как и ПЦР-тесты, - 20-30% тестов дают неправильный результат. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Lb.ua в пятницу, 15 января.

При этом факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста.

"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальную среду во время транспортировки уже не нужно, потому тест делается на месте", - говорит Ляшко.

Напомним, что ранее Шмыгаль заверил украинцев, что вакцина уже куплена. Кампания вакцинации начнется в феврале, сразу после того как препараты будут доставлены в страну.

Также Шмыгаль рассказал, какие ограничения сохранят. Усиленный карантин после 24 января продлевать не будут, но на протяжении всего года сохранится масочный режим и социальная дистанция.

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