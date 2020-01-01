Офис президента тормозит переходное правосудие для Донбасса – Денисова

Омбудсмен пожаловалась, что разработка важного законопроекта затормозилась.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила на онлайн-встрече с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком вопросы регистрации новорожденных детей и переходного правосудия на временно оккупированных территориях Украины. Об этом она написала в Фейсбуке.

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“Совместно обсудили проблематику, связанную с регистрацией новорожденных детей на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей… Офисом Уполномоченного будет детально проанализирован данный вопрос и даны разъяснения, как действовать родителям, чтобы их дети получили украинское гражданство“, - отметила Денисова.

Также она сообщила, что Офис Уполномоченного разработал проект закона о переходном правосудии, который был передан рабочей группе при Офисе президента Украины для совместной наработки окончательного варианта этого документа.

Однако в последнее время заседания упомянутой рабочей группы не проводятся. Считаю, что этот процесс должен быть завершен, а проект закона - принят Верховной Радой Украины, ведь это является предпосылкой для деоккупации украинских территорий и реинтеграции населения, - отметила омбудсмен.

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По словам Денисовой, она договорилась с главой СММ ОБСЕ о продолжении практики проведения рабочих встреч “для усиления сотрудничества в сфере защиты прав граждан на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей“.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит КСУ признать антиконституционной медреформу-2017. Из-за реформы ведомства оказались не готовы к пандемии коронавируса, считает омбудсмен.