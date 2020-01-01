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Кот-путешественник, протесты и Бали: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 15 января 2021 года.
Зои Кравиц поделилась откровенным фото
Зои Кравиц поделилась откровенным фото
instagram.com/zoeisabellakravitz
Cмотрите фотогалерею Кот-путешественник, протесты и Бали: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 января.

В Каменском клиента такси облили зеленкой. В Калуше потушили пожар на химическом заводе.

Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото. Надя Дорофеева искупалась в цветах на Бали.

Отсидевшего 26 лет в камере смертников американца оправдали. Кот из Украины прожил на конфетах три недели, добираясь до Израиля.

В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. В Житомире протестующие ворвались в облсовет.

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Теги: кот, боеприпасы, пожар, ВМС Украины, такси, психологи, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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