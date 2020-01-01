Кот-путешественник, протесты и Бали: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 15 января 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 января.

В Каменском клиента такси облили зеленкой. В Калуше потушили пожар на химическом заводе.

Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото. Надя Дорофеева искупалась в цветах на Бали.

Отсидевшего 26 лет в камере смертников американца оправдали. Кот из Украины прожил на конфетах три недели, добираясь до Израиля.

В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. В Житомире протестующие ворвались в облсовет.

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