Кот-путешественник, протесты и Бали: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 15 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 15 января.
В Каменском клиента такси облили зеленкой. В Калуше потушили пожар на химическом заводе.
Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото. Надя Дорофеева искупалась в цветах на Бали.
Отсидевшего 26 лет в камере смертников американца оправдали. Кот из Украины прожил на конфетах три недели, добираясь до Израиля.
В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. В Житомире протестующие ворвались в облсовет.
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