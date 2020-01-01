В Харькове садист расстрелял котенка из пневматики

Полиция проверяет причастность злоумышленника к другим подобным преступлениям.

Полиция изучает и другие "подвиги" харьковчанина кадр из видео

Полиция Харькова расследует случай жестокого обращения с котенком. Как сообщает пресс-служба полиции, следователи тщательно изучать факты, изложенные в заявлении потерпевшей, а также проверят информацию об аналогичных случаях со стороны правонарушителя, изложенные в социальных сетях.

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“14 января в 19:15 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции № 3 обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что 12 января около 11:00 житель микрорайона выстрелил из пневматического оружия в ее котенка. В результате животное получило травмы“, - говорится в сообщении.

Накануне сообщение о данном событии появилось в социальных сетях. Автор также указал, что данный гражданин постоянно совершает расправы над животными.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что одесский кот тайком плыл в Израиль и почти месяц ел конфеты на корабле. Животное незаметно пробралось в металлическую тару на грузовом корабле и оказалось в заточении.