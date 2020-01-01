Граждане просто немного повредили турникет, говорят в полиции. в ОГА добавляют, что люди просто зашли погреться.

В полиции и ОГА отрицают штурм облсовета в Житомире t.me/ukr_protest

В полиции Житомирской области утверждают, что никто не штурмовал никакие административные здания, а в облсовет просто незначительно повредили турникет. Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 15 января.

"Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата никаких административных зданий 15 января в Житомире не было. Граждане, участники акции, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом было незначительно повреждено турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку его обстоятельств", - сказано в сообщении.

Ситуация была спокойной и стабильной, и сейчас остается такой же, добавили правоохранители.

"Просто когда большая масса людей идет, кто-то задел. Ну, как большая - там несколько десятков людей", - говорит глава отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.

В свою очередь в Житомирской ОГА также опровергли информацию о штурме.

"Митингующие решили зайти в облгосадминистрацию, чтобы погреться. Потом, узнали, что заседает президиум и поднялись в зал. Пробыли там около 45 минут. Никакого штурма не было. Можно сказать, что немножко пострадал турникет", - сказал пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, сообщает УНИАН.

Также протестующие пообщались с руководством области, а затем пошли к зданию Житомирского горсовета.

Руководитель управления по связям с общественностью Житомирского горсовета Александра Стежко говорит, что в админздании местные жители пообщались с заместителями мэра города.

"В городском совете житомиряне были полтора часа. С ними общались заместители. Это были вопросы-ответы. Длительная дискуссия 30 минут. А потом они начали кричать, и даже, подрались между собой: друг друга оттаскивали от микрофона", - добавила Стежко.

Ранее сегодня сообщалось, что в Житомире протестующие ворвались в облсовет. В рамках всеукраинской акции Стоп тарифный геноцид протестующие в Житомире пообщались с местными депутатами в здании областного совета.

В Украине началась всеукраинская акция протеста Стоп тарифный геноцид.

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