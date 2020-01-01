Минэкономики оценило падение ВВП в 2020 году
Падение реального ВВП по итогам 2020 года ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - до 4,8%, при этом сокращение ВВП в IV квартале составит 2,5-3,0%. Об этом сказано в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, опубликованном в пятницу, 15 января.
Цифры приведены "с учетом ранее не прогнозируемого внедрения карантина выходного дня, что не окажет существенного влияния на итоги года", говорят в министерстве.
"Учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовой системы (как в кризисы предыдущих лет), что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы", - сказано в обзоре.
По данным ведомства, на показатели 2020 года будет влиять то, что доля МСП видов экономической деятельности, деятельность которых подпадала под действие запрета и жестких ограничений, в общем объеме добавленной стоимости по издержкам производства является незначительной и составляет лишь 6,2% (в 2019 году).
Напомним, что ранее в Минэкономики объяснили рост цен в 2020 году. На цены повлияла пандемия и связанная с карантинными ограничениями неопределенность перспектив получения доходов.
Также сообщалось, что Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП. Экономика истощена постоянными изменениями условий функционирования, считают в министерстве.
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