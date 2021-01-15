Марина Порошенко задекларировала почти $49 млн наличными

Также в декларации указан 401 млн гривен наличными и ценное движимое имущество - часы, украшения, шубы и аксессуары.

Бывшая первая леди Марина Порошенко задекларировала почти 49 млн долларов США и 401 млн гривен наличными. Декларацию она подала как депутат Киевсовета в пятницу, 15 января.

У Марины Порошенко практически нет полностью собственной недвижимости - все в совместной собственности с пятым президентом Украины Петром Порошенко - Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на нее оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.

Также Порошенко перечислила ценное движимое имущество:

часы Hublot;

золотой браслет Cartier;

ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani;

украшения, сделанные на заказ;

две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi;

кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza;

наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi;

аксессуары от Dior и Chanel (их стоимость указана как неизвестная, что может говорить о том, что это подарки).

Отметим, что из членов семьи Порошенко указала в декларации только мужа. Детям пары уже больше 18 лет.

Напомним, что ранее стартовала ежегодная кампания декларирования. Нацагентство только вчера возобновило доступ к электронным декларациям чиновников. Кампания декларирования продлится до 31 марта.

Также в НАПК рассказали о возобновлении работы после восстановления полномочий. В Агентстве модернизировали Единый реестр деклараций и ввели новый механизм вручения протоколов об админнарушениях судьям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet