Марина Порошенко задекларировала почти $49 млн наличными
Бывшая первая леди Марина Порошенко задекларировала почти 49 млн долларов США и 401 млн гривен наличными. Декларацию она подала как депутат Киевсовета в пятницу, 15 января.
У Марины Порошенко практически нет полностью собственной недвижимости - все в совместной собственности с пятым президентом Украины Петром Порошенко - Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на нее оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.
Также Порошенко перечислила ценное движимое имущество:
- часы Hublot;
- золотой браслет Cartier;
- ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani;
- украшения, сделанные на заказ;
- две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi;
- кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza;
- наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi;
- аксессуары от Dior и Chanel (их стоимость указана как неизвестная, что может говорить о том, что это подарки).
Отметим, что из членов семьи Порошенко указала в декларации только мужа. Детям пары уже больше 18 лет.
Напомним, что ранее стартовала ежегодная кампания декларирования. Нацагентство только вчера возобновило доступ к электронным декларациям чиновников. Кампания декларирования продлится до 31 марта.
Также в НАПК рассказали о возобновлении работы после восстановления полномочий. В Агентстве модернизировали Единый реестр деклараций и ввели новый механизм вручения протоколов об админнарушениях судьям.
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