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Марина Порошенко задекларировала почти $49 млн наличными

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Также в декларации указан 401 млн гривен наличными и ценное движимое имущество - часы, украшения, шубы и аксессуары.
Порошенко задекларировала 401 млн грн налички
Порошенко задекларировала 401 млн грн налички
facebook.com/petroporoshenko

Бывшая первая леди Марина Порошенко задекларировала почти 49 млн долларов США и 401 млн гривен наличными. Декларацию она подала как депутат Киевсовета в пятницу, 15 января.

У Марины Порошенко практически нет полностью собственной недвижимости - все в совместной собственности с пятым президентом Украины Петром Порошенко - Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на нее оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.

Также Порошенко перечислила ценное движимое имущество:

  • часы Hublot;
  • золотой браслет Cartier;
  • ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani;
  • украшения, сделанные на заказ;
  • две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi;
  • кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza;
  • наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi;
  • аксессуары от Dior и Chanel (их стоимость указана как неизвестная, что может говорить о том, что это подарки).

Отметим, что из членов семьи Порошенко указала в декларации только мужа. Детям пары уже больше 18 лет.

Напомним, что ранее стартовала ежегодная кампания декларирования. Нацагентство только вчера возобновило доступ к электронным декларациям чиновников. Кампания декларирования продлится до 31 марта.

Также в НАПК рассказали о возобновлении работы после восстановления полномочий. В Агентстве модернизировали Единый реестр деклараций и ввели новый механизм вручения протоколов об админнарушениях судьям.

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Теги: Порошенко, имущество, доходы, декларация, Петр Порошенко, декларация о доходах, Марина Порошенко фото, электронная декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    15.01.2021, 22:42
Оценка:  +3
МаксимУм
Бедность не порок.
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