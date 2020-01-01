КСУ открыл производство по укрупнению районов

В суде рассмотрят конституционность постановления, изменившего элементы территориального устройства Украины.

Конституционный суд проверит конституционность постановления Верховной Рады О создании и ликвидации районов. Об этом сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря в пятницу, 15 января.

Авторы представления считают, что "постановлением изменены элементы территориального устройства, которые могут определяться исключительно законами". Они также ссылаются на то, что "совершив укрупнения отдельных районов, Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

По словам Совгири, авторы конституционного представления считают, что приняв постановление, парламент создал правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

"В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением", - отметила Совгиря.

Напомним, что ранее Зеленский отстранил главу КСУ от должности. Глава Украины отстранил от должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца "ради восстановления справедливости".

Также сообщалось, что КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Указом об отстранении Тупицкого президент превысил свои конституционные полномочия, вмешавшись в работу КСУ, решили в суде.

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