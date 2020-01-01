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Заблудившегося в Карпатах туриста нашли

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Спасатели искали 25-летнего парня более суток. Он заблудился при восхождении на гору Поп Иван Мармарошский.
В Карпатах более суток искали заблудившегося туриста
В Карпатах более суток искали заблудившегося туриста
ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли заблудившегося туриста после суток поисков - 25-летний львовянин сбился с пути при восхождении на гору Поп Иван Мармарошский. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 15 января.

Спасателям помогали туристы-волонтеры, которые в итоге и отыскали заблудившегося львовянина.

"Сейчас он находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по словам туристов, которые его нашли, удовлетворительное. Навстречу волонтерам движутся спасатели на вездеходе, которым в дальнейшем заблудившийся будет доставлен в ближайший населенный пункт", - сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2019 года в Карпатах только спустя пять дней нашли заблудившегося туриста из Киева. Парень смог выжить в мороз благодаря навыкам выживания в экстремальных условиях и хорошей подготовке.

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Теги: туристы, горы, Карпаты, турист, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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