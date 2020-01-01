Стало известно, какой украинский телеканал покажет инаугурацию Байдена

В прямом эфире государственного телеканала UA:Перший ведущие и приглашенные эксперты обсудят избирательную систему США и церемонию инаугурации.

Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу, 15 января.

"Телеканал общественного вещания UA:ПЕРШИЙ совместно с America House Kyiv и с Посольством США в Украине проведут трансляцию инаугурации Джо Байдена как 46-го президента США", - указано в посте.

Анонсировано, что 20 января трансляция начнется в 18:45 на телеканале и в соцсетях. В прямом эфире ведущие и приглашенные эксперты обсудят избирательную систему США и церемонию инаугурации.

При этом зрителям предложили оставлять свои вопросы экспертам.

Как сообщалось, в столице США серьезно готовятся к предстоящей церемонии. В преддверии приведения к присяге Байдена безопасность в Вашингтоне обеспечивают более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки.

На инаугурации Байдена Украину представит посол

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