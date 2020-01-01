США доставили в Украину более ста единиц военной техники

Сухопутные войска получат 20 автомобилей HMMWV, а Военно-морские силы - более 80 лодок.

В рамках Инициативы содействия безопасности Украины американское правительство передало украинским Вооруженным силам новые автомобили Хамви (HMMWV) и лодки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.

"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - указано в сообщении.

Отметим, что на данный момент количество переданных Штатами HMMWV армии Украины составляет свыше сотни единиц. Кроме стандартных автомобилей, были поставлены также бронированные и санитарные.

Напомним, командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа информировал, что к июлю патрульные катера класса Island доставят из США в Украину.

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