Главное 15 января: Газовый “геноцид” и звонок Меркель

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Люди по всей Украине протестовали против повышения тарифов izbirkom.org.ua

Украинцы устроили массовую акцию протеста против дорогой коммуналки Стоп тарифный геноцид, Владимир Зеленский созвонился с Ангелой Меркель. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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В украинских городах протестовали против высоких цен на газ

Украинцы в разных городах вышли на митинг Стоп тарифный геноцид. Они требовали снизить стоимость газа и и его транспортировки. Протесты состоялись в Киеве на Майдане, в Ровно, Миргороде, Харькове, Виннице, Сумах, Одессе. Также в Житомире люди штурмовали здание облсовета, затем добились разговора с местными депутатами.

Украинский президент пообщался с Ангелой Меркель

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Были затронуты темы урегулирования конфликта на Донбассе и ввоз в Украину COVID-вакцин. Во время беседы стороны договорились наращивать работу в “нормандском формате“. Также украинский гарант попросил коллегу из ФРГ помочь Украине ускорить процесс получения препаратов от коронавируса.

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Премьер-министр заверил, что для украинцев купили вакцину

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина закупила COVID-вакцину. По его данным, украинцев начнут вакцинировать в феврале, как только препараты завезут. В то же время к утру 15 января в Украине за время эпидемии заболело коронавирусом 1 146 963 человека. При этом 847 391 пациент выздоровел, а 20 542 умерло. За сутки нашли 8199 инфицированных.

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В Украине началась реформа Укрзализныци

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на Укрзализныце стартовала реформа. Процесс начался с формирования новой организационной структуры. Также были созданы подразделения грузовых перевозок УЗ Карго и инфраструктуры УЗ Инфра.

Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон

МОЗ убрал из списка красной зоны 12 государств. Так, “красными” перестали быть для Украины Болгария, Турция, Босния и Герцеговина, Иран, Азербайджан, Молдова, Армения, Белиз, Норвегия, Суринам, Парагвай, Доминиканская Республика.

Напомним, ранее мы писали, что Помпео указал, откуда взялся COVID-19.

