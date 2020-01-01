В ООС за сутки оккупанты стреляли пять раз и ранили бойца ВСУ
В минувшие сутки, 15 января, на фронте было зарегистрировано пять нарушений перемирия.
Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
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Так, в районе ответственности тактической группы Восток под обстрел попали участки близ Гнутово и Талаковки. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
А близ Трудовского противник открыл несколько очередей в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия. В результате обстрелов украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военного оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают медицинскую помощь.
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Также сепаратисты проявили активность у Южного в районе ответственности тактической группы Север. Там оккупанты вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В ответ украинские защитники тоже открыли огонь. О фактах нарушений режима тишины уведомлено представителей ОБСЕ.
В начале текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений перемирия не было. Обстановка остается контролированной украинскими воинами.
Напомним, ранее мы писали, что в Умани вандалы надругались над памятником погибшим участникам АТО.