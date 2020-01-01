В Украине за сутки почти восемь тысяч новых случаев COVID

Сложная ситуация остается в Киеве и Запорожской области.

В Украине за прошедшие сутки, 15 января, подтвердили 7 729 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 9 792 человека.

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Состояние 2 083 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в пятницу подтвердили в Киеве (+821), Запорожской (+696), Днепропетровской (+586), Донецкой (+540) и Львовской (+485) областях. Меньше всего – в Херсонской (+63) и Кировоградской (+92) областях. Среди заболевших есть 245 детей и 369 медиков.

Украинские медики вчера провели 48 700 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 29 363, методом ИФА – 19 337. Всего с начала пандемии провели 5 934 439 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 154 692 случая СOVID-19. Выздоровели 857 183 человека (9 792 – за минувшие сутки), а 20 686 – умерли (144 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 276 823 человека.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные меры для борьбы с коронавирусом, такие, как ношение защитной маски и социальная дистанция, будут действовать в Украине до конца 2021 года.