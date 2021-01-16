Сегодня сфера обслуживания перешла на украинский язык

По просьбе клиента обслужить могут на другом языке.

С сегодняшнего дня, 16 января, в Украине обслуживание на украинском языке стало обязательным для всех заведений сферы услуг. Это касается не только торговли, но также кружков, секций, медобслуживания, социальных услуг и т.д.

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По просьбе клиента обслуживание может проводиться на другом языке, по согласованию сторон.

На украинский язык перешли магазины, супермаркеты, ТРЦ, кафе, рестораны, бары, столовые, банки, аптеки, АЗС, библиотеки, развлекательные заведения, спортзалы, салоны красоты, заведения бытового обслуживания.

Также на украинский язык перешли социальные, медицинские и образовательные заведения, в том числе кружки, секции, обучающие курсы.

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На украинском языке должны быть ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, билеты, меню. Информация на государственном языке про товары и услуги может дублироваться на других языках.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что в Украине планируют массово внедрить бесплатные курсы государственного языка.