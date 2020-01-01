Керченский мост может разрушиться при землетрясении – ученый

Под мостом проходит граница раздела двух тектонических плит.

Мост через Керченский пролив, который построили оккупанты в аннексированном Крыму, может разрушиться, если произойдет мощное землетрясение. Об этом рассказал заместитель директора Института геофизики им. Субботина НАН Украины Александр Кендзера, сообщает “Крым.Реалии“.

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По его словам, прямо под мостом проходит граница раздела двух тектонических плит. Они могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения.

Поэтому Керченский мост в случае мощного землетрясения может просто разрушиться.

Напомним, ночью 12 января во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение. Жители Ялты с интервалом в три минуты ощутили два подземных толчка магнитудой меньше 3 баллов по шкале Рихтера.

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Ранее стало известно, что на Керченском мосту оккупанты задержали более 100 крымских татар, которые ехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать своих земляков, находящихся в российских тюрьмах.