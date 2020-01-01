До 21 мороза: Холода в Украине продлятся еще три дня
Холода в Украине продлятся еще три дня. В некоторых регионах ожидается до 21 градуса мороза. Об этом предупредила пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные синоптиков.
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В сообщении спасателей указывается, что в субботу, 16 января, в стране будут наблюдаться сильные морозы. Температура ночью составит от -12 до -18 градусов. Местами в северных областях столбики термометров опустятся до 21 градуса мороза. Днем ожидается от -10 до -16 градусов.
Что касается Киева и Киевской области, то ночью ожидается до 13-18 градусов мороза, а днем температура составит -11 – -15. По области градусник может показать до -21 градуса.
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В ГСЧС отмечается, что примерно такая холодная погода сохранится во всех регионах Украины в воскресенье и понедельник, 17-18 января.
Согласно информации Укргидрометцентра, теплеть начнет уже с 19 января. Первыми это почувствуют жители западных областей. 20 января тепло начнет продвигаться вглубь страны. Местами столбики термометров покажут около 0 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее сообщалось, что спасатели Закарпатской области два дня не могут найти пропавшего туриста.